Concorezzo, incidente stradale al Malcantone: muore un motociclista

Incidente stradale mortale lunedì al Malcantone a Concorezzo. L’allarme è scattato in via Adda, la Sp3 che arriva da Brugherio, poco prima delle 18 del 17 febbraio per lo scontro violento tra una moto e un’auto: la vittima è il motociclista, 34 anni. Le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai soccorsi e ai vigili del fuoco con l’autopompa da Vimercate e l’autobotte dalla sede centrale di Monza.

Concorezzo, incidente stradale al Malcantone: era stato trasportato in condizioni gravi a Vimercate

L’uomo deceduto era stato trasportato in condizioni gravissime, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo. Ferite lievi per un cinquantenne sull’auto, portato non in pericolo di vita a Vimercate.

Un mese fa sulla Sp 13 che porta alla tangenziale si era verificato un grave incidente frontale.