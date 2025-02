Addio anche Margherita Lista, la donna di 72 anni investita insieme al marito Cosimo Crisci il 4 gennaio mentre uscivano insieme dal supermercato il Gigante, a Villasanta. L’uomo era morto dopo il trasporto in ospedale, a poco più di un mese anche la donna è mancata: era ricoverata all’ospedale di Varese fin dal giorno dell’incidente.

Coppia investita a Villasanta all’inizio dell’anno: i coniugi stavano uscendo dal Gigante, stavano attraversando sulle strisce

I due settantenni stavano uscendo dal centro commerciale di via Vecellio, poco dopo mezzogiorno, con le borse della spesa in mano. Mentre attraversavano sulle strisce pedonali che si trovano fuori dal supermercato sono stati investiti da una Nissan Micra guidata da un trentenne. Nonostante lo scontro sia avvenuto a velocità poco elevata l’impatto con l’asfalto è stato devastante. Cosimo Crisci, 78 anni, è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Vimercate, la moglie in gravissime condizioni era stata subito portata in elisoccorso all’ospedale di Varese dove è deceduta lunedì 10 febbraio.

Coppia investita a Villasanta all’inizio dell’anno: saranno sepolti in provincia di Salerno, giovedì funerali per entrambi a Rescigno

Per volere delle figlie Antonella e Anastasia le salme dei due coniugi verranno trasportate a Roscigno, in provincia di Salerno, dove giovedì 13 febbraio verrà celebrato il rito funebre per entrambi nella chiesa del paese. Il sindaco di Roscigno ha voluto dichiarare il lutto cittadino per il giorno del funerale. «Questa è una tragedia che ci colpisce profondamente», si legge in una nota diramata dal piccolo comune campano. E proprio la morte dei coniugi Crisci sarà l’occasione per promuovere – fa sapere il primo cittadino di Roscigno – momenti di formazione ed educazione stradale rivolti agli studenti del paese.

Coppia investita a Villasanta all’inizio dell’anno: Cosimo Crisci era stato collaboratore scolastico alle medie

Cosimo Crisci era un volto conosciuto dagli studenti di Villasanta di qualche anno fa. Per lungo tempo ha prestato servizio come collaboratore scolastico alla scuola media Fermi.

Al funerale di Crisci, che è stato celebrato nella chiesa di Santa Anastasia alla presenza delle figlie, dei generi e dei nipoti della coppia, era intervenuta la figlia Anastasia che aveva letto una lettera a nome anche della sorella: «Veglia su di noi e soprattutto sulla mamma in questo momento di sofferenza, perché più di tutti noi sarà persa senza di te». Ora Cosimo e Rita sono di nuovo insieme.