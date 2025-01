Villasanta, i funerali di Cosimo Crisci: il dolore di una comunità

Si sono svolte questa mattina, sabato 11 gennaio, nella parrocchia di Sant’Anastasia a Villasanta, le esequie di Cosimo Crisci, il pensionato di 78 anni investito lo scorso 4 gennaio mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Vecellio insieme alla moglie Margherita, dopo che erano usciti dal centro commerciale il Gigante.

A celebrare il funerale il parroco, don Massimo Zappa, che all’inizio della cerimonia ha dato la parola ad Anastasia Crisci, figlia di Cosimo e Margherita, che ha letto un pensiero a nome anche della sorella Antonella. «Caro papà il destino è stato più crudele della malattia, nessuno era pronto a questa tragedia – ha detto la donna commossa davanti ai famigliari e agli amici -. Eri il nostro porto sicuro, il tuo amore – ha continuato Anastasia parlando del padre – ha lasciato impronte indelebili. Veglia su di noi e soprattutto sulla mamma in questo momento di sofferenza, perché più di tutti noi sarà persa senza di te».

Villasanta, i funerali di Cosimo Crisci: il commovente messaggio della figlia Anastasia

E proprio alla moglie di Cosimo Crisci, Margherita, 71 anni, è andato il pensiero di don Zappa durante la funzione eucaristica. La donna si trova ancora ricoverata all’ospedale di Varese dove è stata trasportata con l’elisoccorso dopo l’incidente, in gravissime condizioni. Non sarebbe più in pericolo di vita ma i medici continuano a mantenere la sedazione. Per lei si prospetta un lunghissimo periodo di recupero.

Villasanta, i funerali di Cosimo Crisci: l’omelia di don Massimo Zappa

«La morte è un enigma – ha aggiunto il parroco durante l’omelia – soprattutto di fronte a una morte tragica e inaspettata come quella di Cosimo ci si chiede il parchè. L’esperienza della morte spegne ogni speranza di vita, è naturale pensare quale sia il senso della vita se poi ci aspetta la morta e magari una morte così tragica come quella capitata a Cosimo. Il Vangelo però ci dice che Gesù non è venuto a spiegarci la morte ma a mostrarci la sua presenza, anche nella morte. Per chi crede la presenza del Risorto dà senso alla morte, lui che è vincitore della morte».

Al funerale ha partecipato anche il sindaco di Villasanta, Lorenzo Galli. Il primo cittadino aveva incontrato in Comune le sorelle Crisci pochi giorni dopo l’incidente.

Villasanta, i funerali di Cosimo Crisci: ancora gravi le condizioni della moglie Margherita

Su quanto accaduto in via Vecellio stanno ancora indagando i carabinieri di Villasanta per risalire alle cause che hanno portato all’impatto. La Nissan Micra che ha travolto i due pensionati arrivava dallo stop che si trova a trenta metri dalle strisce pedonali dove sono stati investiti. Stando ai primi rilievi non ci sarebbero segni di frenata, l’automobilista non ha quindi avuto modo di fermare la corsa dell’auto.