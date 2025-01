Sono in programma sabato 11 gennaio, alle 10.30 a Villasanta nella chiesa di Sant’Anastasia, i funerali di Cosimo Crisci, il pensionato investito il 4 gennaio in via Tiziano mentre usciva dal centro commerciale il Gigante. L’uomo, 78 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali dopo aver fatto la spesa insieme alla moglie Margherita. I due sono stati travolti da una Nissan Micra guidata da un giovane che stava lasciando il parcheggio del supermercato. L’impatto, pur a bassa velocità, è stato fatale per Crisci deceduto all’arrivo all’ospedale di Vimercate.

Villasanta: sabato i funerali dell’uomo investito in via Tiziano, Cosimo Crisci era stato per anni collaboratore della scuola media

La moglie, 71 anni, è stata trasportata con l’elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale Circolo di Varese dove si trova ancora ricoverata. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Sono ancora in corso le indagini condotte dai carabinieri di Villasanta per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare le responsabilità del guidatore. Sul luogo dell’impatto non sono presenti segni di frenata.

L’uomo è stato per anni collaboratore scolastico alla scuola media Fermi.