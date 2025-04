Giussano, si ribalta più volte in Valassina: morta una 49enne

Incidente stradale mortale nella serata di domenica 6 aprile lungo la Statale 36 Valassina, in direzione sud, all’altezza SS 36 del tratto Giussano-Verano Paina. Il sinistro, accaduto attorno alle 22.50, ha coinvolto una sola vettura, una Fiat 500.

I vigili del fuoco in Valassina

La conducente, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo e il veicolo ha sbandato ribaltandosi più volte. L’automobilista, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza si tratterebbe di una donna di 49 anni, è stata sbalzata all’esterno del veicolo ed è deceduta a causa dell’impatto.

Giussano, tragico incidente in Valassina: morta dopo essere stata sbalzata dall’abitacolo

Sul posto, oltre che un’ambulanza e una automedica, inviate dal 118, e una pattuglia della Polizia stradale, si sono portate anche squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con due autopompe dal distaccamento di Seregno.