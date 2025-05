Tre persone in ospedale ed elisoccorso (che però non entra in servizio) a Limbiate: quella di martedì 27 maggio è stata un’intensa mattinata di interventi su strada. Polizia locale, carabinieri e 118 allertati in due diversi momenti per altrettanti sinistri che non hanno per fortuna comportato gravi conseguenze agli interessati. Il primo episodio si registra in via Mascheroni, alle 10.30, dove un uomo di 73 anni è caduto dalla bicicletta, sembrerebbe aver fatto tutto da solo. Soccorso dalla croce rossa di Desio è stato trasportato al pronto soccorso di Garbagnate per accertamenti, ma non sarebbe grave.

Limbiate: l’elicottero era stato allertato per uno scontro auto-moto in via Trieste

Apparivano invece decisamente più serie, almeno in un primo momento, le condizioni delle persone coinvolte poco dopo mezzogiorno, in via Trieste, in un incidente tra una moto ed un’auto. La macchina dei soccorsi aveva attivato anche l’intervento dell’elisoccorso. Il sinistro, al vaglio della polizia locale di Limbiate, coinvolge un 51enne, in sella ad una moto, ed una 69enne, alla guida di un’auto: sul posto intervengono due ambulanze e l’elisoccorso di Milano, carabinieri Desio e agenti della locale di Limbiate. Le condizioni dei feriti non risultano così gravi come ipotizzato da una prima ricostruzione (maggiore preoccupazione aveva destato il motociclista) da richiedere l’effettivo impiego dell’elisoccorso che dunque lascia Limbiate. I due feriti, sono trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, e sarebbero entrambi fuori pericolo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.