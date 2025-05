Auto finisce fuori strada, piomba sulle recinzioni collocate per i lavori in corso e centra un pedone. Attimi di pura apprensione a Limbiate, dove un uomo di 31 anni è stato investito da un’auto nel pieno centro storico, attorno alle 21 di lunedì 26 maggio. Secondo una prima ricostruzione, pare che il pedone si trovasse per strada in compagnia del suo cagnolino.

Limbiate: investito mentre è a spasso col cane, i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro. A loro arrivo l’investitore non sarebbe stato trovato sul luogo dell’incidente. A prestare i primi soccorsi è stata un’ambulanza della Croce Bianca di Limbiate. Il ferito è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non sarebbero risultate gravi, ma è stato comunque sottoposto ad accertamenti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica, anche sulla base di alcune testimonianze, che potrebbero risultare determinanti.

Limbiate: investito mentre è a spasso col cane, apprensione tra i residenti

L’incidente ha infatti richiamato l’attenzione di diversi residenti. Al momento, non appare chiaro se l’uomo alla guida dell’auto piombata sulle recinzioni del cantiere aperto per il rifacimento dei marciapiedi di via Trento, fosse sotto effetto dell’alcol. Un incidente che avrebbe potuto causare danni ben più gravi, ma per fortuna il pedone non avrebbe riportato ferite serie. A quanto risulta, anche il suo cagnolino non sarebbe stato coinvolto nel sinistro. Le indagini dei carabinieri si concentrano ora sul conducente del mezzo che ha portato via Trento sotto i riflettori e creato apprensione e paura nei residenti limbiatesi.