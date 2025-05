Brugherio, auto contro guardrail, un morto e un ferito

Un giovane morto e uno ferito gravemente. Un sabato mattina da dimenticare ,quello di oggi, 24 maggio, sulle strade di Brugherio dove per cause ancora da stabilire un incidente si è trasformato in tragedia. Sul posto sono ancora presenti gli agenti della Polizia locale che stanno procedendo ai rilievi.

Da quanto è stato possibile sapere, i due, entrambi ventenni, stavano viaggiando a bordo di una Nissan Micra lungo via Monza in direzione Brugherio. All’altezza di via Comolli, l’auto sarebbe andata a sbattere contro il guard rail posizionato sul margine destro della corsia. Un urto a grande velocità, poiché sembra che sia stato proprio questo a determinare la morte di uno dei due, il passeggero di cui non sono ancora state rese note le generalità. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è subito stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza

Sulle cause dello schianto tutto è ancora nell’ambito delle ipotesi. Il sonno – forse i due stavano rincasando da una serata – oppure un guasto meccanico. Gli agenti non escludono al momento neppure l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. A tale scopo sono stati avviati gli accertamenti di rito per escludere questa eventualità.