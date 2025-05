Arcore: appello per la sicurezza di viale Monte Rosa, votata variazione di bilancio per la viabilità

Mercoledì 21 maggio un nuovo incidente grave in viale Monte Rosa, ad Arcore. Nei giorni scorsi un appello alla sicurezza dell’associazione 2Nove9 e l’impegno dell’assessore.

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Francesca Fumagalli, che aveva perso la vita nello schianto della moto su cui viaggiava insieme al marito, all’incrocio tra viale Monte Rosa e via San Martino ad Arcore. Da subito l’associazione 2Nove9, che aiuta i famigliari delle vittime della strada, è stata accanto al padre di Francesca.

«A lui abbiamo promesso che avremmo fatto di tutto per mettere in sicurezza quell’infrastruttura, ma dopo quattro anni nulla è cambiato. Quella strada è ancora lì, pronta a mietere altre vittime». Così ha scritto Roberto Cancedda, presidente dell’associazione 2Nove9, in una lettera inviata nei giorni scorsi all’amministrazione comunale e alla prefettura di Monza.

«Dal 2022 ogni nostro tentativo di interlocuzione con l’amministrazione è rimasto senza risposta – spiega Cancedda -. Con rammarico constatiamo non solo l’interruzione del dialogo ma anche lo stallo dell’iter di messa in sicurezza dell’incrocio, più volte oggetto di segnalazioni e richieste da parte dei cittadini della zona».

Arcore: appello per la sicurezza di viale Monte Rosa, l’impegno dell’assessore

Alla missiva ha risposto alla fine della scorsa settimana l’assessore Luca Travascio, con la delega alla Viabilità e infrastrutture stradali, subentrato in giunta nel 2023. «Da quando mi sono insediato sono stati fatti lavori nel tratto di via Monte Rosa verso Villasanta. Abbiamo provveduto a segnalare la rotonda con pannelli luminosi e indicatori di velocità per dissuadere gli automobilisti. Sono interventi a cui avevamo provveduto prima dell’arrivo di questa missiva». Ma non solo.

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata votata una variazione di bilancio destinata alla riqualificazione della segnaletica verticale e orizzontale del paese. Verrà dato incarico a un’azienda di verificare la sicurezza delle vie in collaborazione con gli agenti della polizia locale: «Per il tratto tra le vie Monte Rosa e San Martino stiamo pensando all’installazione di telecamere. Riprenderò a breve il dialogo con l’associazione, prendendo in considerazione le loro proposte».