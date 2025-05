Donna in bicicletta investita ad Arcore, fissata la data dei funerali

Saranno martedì 27 maggio nella chiesa di Peregallo, non lontano da dove abitava, i funerali di Marinella Malacrida, la donna di 72 anni vittima di un incidente stradale in viale Monte Rosa. Mercoledì 21 maggio, Malacrida era in bicicletta sulla provinciale quando, all’altezza dell’incrocio con via San Martino, è stata investita da un camion: l’allarme era scattato intorno alle 10.30, sul posto era atterrato anche l’elisoccorso che l’aveva trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda dove è deceduta nella mattina di venerdì.

Donna in bicicletta investita ad Arcore, abitava alla Ca

La donna risiedeva con la famiglia nella frazione arcorese della Ca ed era un volto noto anche per le attività frequentate dai nipoti, che lei accompagnava al campo sportivo o all’oratorio. Funerali martedì alle 15.30 nella parrocchia dell’Annunciazione.