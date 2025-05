Tragedia a Cesano Maderno: una 14enne muore travolta da un treno

Tragedia nella serata di mercoledì 14 maggio a Cesano Maderno dove una 14enne ha perso la vita travolta da un treno all’altezza del passaggio a livello della ex stazione ferroviaria, in corso Libertà. Sull’accaduto indaga la Polizia ferroviaria, intervenuta, appena scattato l’allarme, insieme ai carabinieri della locale Tenenza dell’Arma, personale paramedico inviato dal 118 e i vigili del fuoco.

Cesano Maderno: l’incidente in viale Libertà, per la minore nulla da fare

L’incidente è avvenuto attorno alle 19. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare e il personale di soccorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario con interruzioni temporanee della linea tra Palazzolo Milanese e Seveso. Tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia il sindaco Gianpiero Bocca.

Il passaggio a livello in questione non è purtroppo nuovo a tragedie simili: l’ultima risale a due anni fa quando un 92enne fu travolto a ucciso mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate. Altri due casi nel 2017 (vittima una coppia di settantenni) e nel 2013, una 45enne.