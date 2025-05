Sabato pomeriggio Cesano Maderno saluterà Sandra Bolog, la ragazza di 14 anni travolta e uccisa dal treno in transito al passaggio a livello di corso Libertà. Una tragedia avvenuta nella prima serata di mercoledì, in prossimità della vecchia stazione. La cerimonia funebre è in programma alle 14 nella casa funeraria di via Milano.

Quattordici anni, residente in città, Bolog frequentava la terza media alla Salvo D’Acquisto. Mercoledì intorno alle 19 è arrivata velocemente e ha superato il passaggio a livello chiuso per attraversare i binari, senza riuscire a evitare il treno che stava arrivando. Il macchinista, dopo aver visto la giovane all’improvviso sui binari, nulla ha potuto per fermare il treno ed evitare l’impatto.

Tragedia di Cesano Maderno, sabato i funerali di Sandra Bolog: il messaggio di cordoglio e l’annuncio del sindaco

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Gianpiero Bocca, che non ha soltanto espresso il cordoglio alla famiglia a nome della città: “Questi sono i giorni del lutto e dell’afflizione per una giovane vita spezzata, ma è importante rinnovare l’appello a tutti, affinché si rispettino sempre ed in ogni caso le regole e le barriere di sicurezza. Per superare il passaggio al livello sarà realizzato un sovrappasso il cui progetto è stato da poco ultimato a conclusione del lungo ma inevitabile iter amministrativo necessario, ed i lavori partiranno quanto prima“.