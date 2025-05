In tre a bordo di un’auto priva di assicurazione, uno di loro aveva addosso un coltello. È stata una pattuglia della polizia locale di Meda a rintracciare e fermare tre cinesi irregolari mentre transitavano in via Indipendenza: il conducente non aveva mai preso la patente. Il fatto è accaduto martedì 27 maggio, durante un servizio di controllo: la pattuglia ferma un’auto con a bordo tre persone.

Guida senza assicurazione e patente, in auto un coltello: tre stranieri irregolari

E dai controlli è risultato che i tre stranieri non erano regolari sul territorio nazionale. Sono quindi stati accompagnati in comando, per la fotosegnalazione.

Sottoposti a perquisizione personale a uno dei passeggeri è stato trovato addosso un coltello. Tutti e tre sono stati deferiti alla procura e il conducente è stato sanzionato per varie infrazioni al codice della strada, tra cui la guida senza aver mai conseguito la patente. Per una sanzione complessiva da 10mila euro.

Guida senza assicurazione: un altro automobilista, per di più recidivo

Nella stessa mattinata gli agenti hanno fermato anche un altro automobilista sprovvisto di copertura assicurativa. Considerato che risultava recidivo nei due anni, gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro e al fermo amministrativo.