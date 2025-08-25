Albiate: ladri in casa con i proprietari presenti, l’allarme del cane di famiglia

Furti d’estate: luci spente in giardino e la finestra è aperta per arieggiare gli ambienti, i ladri ne approfittano e mettono a segno un colpo nella zona residenziale di via Kennedy ad Albiate.

È successo nei giorni scorsi, il 19 agosto: ignoti sono riusciti a impossessarsi di oggetti in oro prima di essere scoperti dai proprietari allertati dal cane che si era messo ad abbaiare. I malviventi sono entrati in azione nelle ore serali e, nonostante la presenza dei proprietari in casa, si sono introdotti nell’abitazione.

Albiate: ladri in casa con i proprietari presenti, hanno approfittato del buio e di una finestra aperta

Secondo quanto appreso, avrebbero approfittato del fatto che nel giardino pare non fossero accesi i lampioni e, agendo nell’oscurità, hanno raggiunto il piano superiore della casa. La finestra della camera era aperta e questo ha reso la vita facile ai ladri che sono riusciti a razziare alcuni beni in oro sino a quando i proprietari, allertati dal fatto che il cane di casa abbaiasse insistentemente, non hanno raggiunto la stanza per controllare. È stato allora che i malviventi hanno abbandonato l’abitazione.

Sul posto sono stati allertate le forze dell’ordine ed è stata sporta denuncia. Testimoni avrebbero notato tre individui in giardino che, di corsa, hanno fatto perdere le loro tracce. La raccomandazione rimane la stessa: l’illuminazione esterna è fondamentale come deterrente, ma serve anche fare attenzione a porte e finestre lasciate aperte anche se per pochi minuti. Lasso di tempo sufficiente ai balordi per commettere razzie.