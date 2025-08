Desio, carabineri sorprendono topi d’appartamento: stavano sfondando una tapparella per entrare a rubare

Dopo aver scavalcato il muro di cinta, grazie a una scala allungabile in metallo, erano riusciti ad arrampicarsi fino al primo piano di un condominio, in un quartiere al confine tra Desio e Varedo. Indisturbati, stavano armeggiando su una tapparella per sfondarla ed entrare nell’appartamento a rubare. Ma i carabinieri di Desio e di Varedo – nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto – sono arrivati sul posto, e hanno sorpreso due topi di appartamento.

Desio, carabineri sorprendono topi d’appartamento: decisiva la telefonata dei vicini alle forze dell’ordine

I malviventi erano convinti di aver vita facile. A rovinare un copione già scritto, l’intervento rapido dei militari, avvisati da alcuni vicini di casa che, affacciati alle finestre, avevano notato i ladri, affaccendati a sfondare la tapparella del vicino, in vacanza. Decisiva la telefonata al comando della compagnia di Desio. Scoperti dai militari, i banditi hanno tentato la fuga. Uno dei due è riuscito a darsela a gambe. L’altro, è stato fermato al termine di una corsa tra i rovi di un bosco. Ora il 30enne, di nazionalità albanese, domiciliato a Cantù, si trova in stato di fermo per tentato furto aggravato in abitazione. Il giudice del Tribunale di Monza ha convalidato il fermo. I carabinieri sono a caccia del complice.

Desio, carabineri sorprendono topi d’appartamento: scoperta anche un’auto rubata usata dai ladri

In una via adiacente, i militari hanno rintracciato anche un’autovettura rubata, con ogni probabilità usata dai due ladri. La denuncia del furto era stata presentata il 29 luglio scorso. A insospettire i carabinieri è stato il fatto che la vettura aveva il motore ancora caldo. Nel baule, sono stati scoperti alcuni arnesi da scasso.