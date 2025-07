Si danno appuntamento tutte le notti, dall’1 alle 3 e anche oltre: chi perlustra le strade, chi osserva con le torce dai balconi. Sono i residenti di via Valcava a Monza che dopo undici furti subiti nel giro di dieci giorni soltanto hanno deciso di attrezzarsi da sé per presidiare e controllare le strade intorno alle loro case.

Particolarmente flagellati sono stati due condomini: uno visitato ben otto volte, l’altro tre. L’ultimo furto la notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio.

Monza: ronde dei residenti nel quartiere preso di mira dai ladri, undici furti in dieci giorni in via Valcava

«A quel punto abbiamo detto basta – racconta un portavoce dei residenti – Ci siamo contati e abbiamo raccolto le disponibilità. Da allora ogni sera presidiamo non solo via Valcava ma anche alcune zone intorno e fortunatamente la situazione è migliorata, non si sono più verificati altri furti, ma la gente continua ad avere paura. Qui abitano molti anziani che non si sentono più sicuri dentro casa quando viene la sera. Alcune famiglie hanno persino rinunciato ad andare in vacanza per non lasciare vuota la casa per troppi giorni. Andremo avanti a presidiare via Valcava tutte le notti per tutto agosto, ma certamente non può essere una soluzione a lungo termine».

Torce buio sicurezza – foto Pixabay/StockSnap

La richiesta avanzata dai residenti direttamente all’assessore alla Sicurezza, Ambrogio Moccia, è di un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine e soprattutto di un potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica, che possa fungere da deterrente: «Oggi via Valcava è una via completamente al buio, è ovvio che in queste condizioni i ladri ne traggano vantaggio».

La dinamica degli undici furti registrati nella strada (ma è di questi giorni anche la segnalazione di altre effrazioni sempre in zona Triante) è sempre la stessa: i ladri salgono dai balconi riuscendo ad arrampicarsi anche fino al terzo piano. Sollevano la tapparella ed entrano in casa rompendo il vetro della portafinestra. Rubano principalmente oro, gioielli, pietre preziose e contanti.

Monza: ronde dei residenti nel quartiere preso di mira dai ladri, turni fino alle prime ore del mattino

«Io abito qui da sempre e furti così organizzati da parte di una banda evidentemente di professionisti non ne avevamo mai visti – continua una residente – Nonostante siano state organizzate queste ronde di controllo hanno continuato a girare per il quartiere. Sono entrati nell’appartamento di nostri amici. Loro erano in casa e appena se ne sono accorti i ladri hanno preferito fuggire. In tutti gli altri casi i colpi sono stati fatti in appartamenti che sapevano di trovare vuoti perché i proprietari erano in vacanza».

Il turno di vigilanza organizzata dai cittadini volontari prosegue fino alle prime ore del mattino, terminando anche verso le 6. «Tanti di noi stanno rafforzando i sistemi di sicurezza negli appartamenti ma non è giusto doversi barricare così in casa. C’è molta tensione nel quartiere, tanti non riescono più a dormire serenamente la notte, chiediamo davvero un intervento più incisivo delle forze dell’ordine non solo in via Valcava ma in tutto il quartiere Triante, da tempo preso di mira da gruppi di giovanissimi che sporcano, distruggono arredi urbani e vandalizzano angoli del quartiere».

Monza: ronde dei residenti nel quartiere preso di mira dai ladri, l’impegno dell’assessore

Una situazione di cui l’assessore Moccia è a conoscenza. «Abbiamo previsto una intensificazione del servizio anche degli agenti della polizia locale. È mia intenzione confrontarmi direttamente con questi cittadini perché è giusto che chiedano e pretendano un confronto con l’amministrazione riguardo un tema tanto importante come la sicurezza», ha aggiunto Moccia.