Il report dice: sei appartamenti visitati dai ladri in un condominio, uno nel palazzo di fronte, due fughe precipitose di soggetti sorpresi nei giardini privati. È la segnalazione, inviata anche al Cittadino, di una persone che vive nel quartiere Triante a Monza: una zona “sotto scacco” dall’inizio di luglio. E che dunque chiede un rafforzamento della presenza di forze dell’ordine, anche se “non possono essere ovunque”.

Monza, l’allarme di Triante: la segnalazione di un residente

Si tratta di ladri acrobati, capaci di salire fino al sesto piano servendosi “di assi per passare da un balcone all’altro” e che poi “scardinano tapparelle, infissi, vetri ed entrano negli appartamenti mettendoli a soqquadro. Tutte le notti vengono chiamati Polizia o Carabinieri, ma finora sono sempre riusciti a scappare, avendo un complice all’esterno che li aspetta in macchina (sempre di grossa cilindrata tipo Audi o Mercedes)”.

Monza, l’allarme di Triante: l’appello alle istituzioni e un consiglio

Gli indizi, che fanno una prova, dicono che finora “sono entrati in appartamenti i cui proprietari erano in ferie, il che significa che stanno osservando da tempo. La situazione sta diventando insostenibile”.

Quindi l’appello a sindaco e prefetto perché “già non si può più andare a fare un giro in centro o al parco perché si rischia, anche un pieno giorno, di essere aggrediti, non si può andare in ferie perché ti entrano in casa, cosa altro dobbiamo aspettarci?”.

E un consiglio: “Prestare molta attenzione a strani movimenti o auto con persone a bordo che restano parcheggiate nei pressi delle abitazioni”.