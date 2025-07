Arcore: salto in un giardino, sospetti messi in fuga dall’allarme dei passanti

Un salto nel giardino di una villetta, ma sotto gli occhi di diverse persone. L’allarme alle forze dell’ordine, la corsa a piedi e poi la fuga in macchina finita contro un muro. È la scena raccontata da alcuni testimoni di un colpo tentato lunedì 14 luglio ad Arcore, nella zona di via Abate d’Adda.

È successo nel tardo pomeriggio, quando c’è ancora luce. Ed è per questo che il salto oltre la recinzione di una casa privata non è sfuggito ad alcuni runner in Villa Borromeo. Le grida d’allarme hanno mobilitato i residenti e ai due presunti ladri non è rimasto altro che tentare di fuggire. Fino all’arrivo dei carabinieri che li hanno fermati e accompagnati in caserma.