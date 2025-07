Monza, il raid notturno dei ragazzini a rubare in bar e associazioni: inseguiti e bloccati dalla Polizia

La Polizia di Stato di Monza ha individuato i presunti autori di furti in attività in zona ospedale, nel capoluogo brianzolo. Si tratta di otto ragazzi italiani residenti tra Monza, Lissone e Muggiò, cinque dei quali minorenni, tra i 14 e i 17 anni, accusati di furto, tentato furto aggravato e danneggiamento.

Nella notte di lunedì 21 luglio sarebbero penetrati nel locale “YoYogurt”, una yogurteria che si trova in via Pergolesi, all’interno dell’ospedale San Gerardo, forzando la porta di ingresso e danneggiandola, per poi rubare alcuni oggetti e il cibo presenti all’interno, quindi si sarebbero portati nel complesso sportivo “La Dominante ASD” dove si sarebbero introdotti all’interno del bar della struttura, forzando alcune finestre della attività, sottraendo e rompendo diverse bottiglie di birre, alcolici e superalcolici, e rubando monete dalla cassa. Il gruppo avrebbe anche danneggiato la porta interna della palestra della struttura. Sempre dagli accertamenti eseguiti i giovani sarebbero infine penetrati nella sede della Onlus “Asd Silvia Tremolada” dopo avere danneggiato la porta di ingresso.

Monza, la segnalazione del raid in corso, la fuga e 8 ragazzi bloccati

L’intervento degli agenti è avvenuto attorno alle 2 dopo una segnalazione alla Centrale Operativa della Questura del furto in corso alla “YoYogurt”: la proprietaria, attraverso le immagini della videosorveglianza, ha visto alcune persone all’interno della sua attività commerciale. Tempo di arrivare, a sirene spiegate, le pattuglie hanno notato un gruppo di otto giovani, appena usciti dal complesso “la Dominante ASD”, mettersi in fuga.

Alla vista degli agenti il gruppo si è diviso cercando di scappare in diverse direzioni. I poliziotti hanno tre ragazzi intenti a scavalcare un cancello di una palazzina di via Ramazzotti e poco dopo li hanno bloccati. Un altro, in fuga in bicicletta, è stato fermato grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini. I restanti sono stati trovati nascosti tra i cespugli di via Paganini. Una volta portati in Questura sono stati tutti identificati.

Monza, otto ragazzi tutti italiani denunciati per furto

Per i minori sono stati contattati i genitori, ai quali sono stati affidati. Gli otto, 5 minorenni e tre maggiorenni, di nazionalità italiana e residenti tra Monza, Muggiò e Lissone sono stati tutti segnalati all’autorità giudiziaria per i reati di furto e tentato furto aggravato dal danneggiamento. Uno di loro, un ragazzo del 2007 con precedenti per reati contro il patrimonio e per il possesso di oggetti atti ad offendere, è stato inoltre denunciato perché trovato in possesso di un coltellino con lama di 4 centimetri di cui non ha giustificato il possesso.