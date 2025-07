Ladri nella sede dell’Asd Silvia Tremolada a Monza, ma stavolta il colpo è andato a vuoto e i responsabili se ne sono andati con la polizia di Stato giunta sul posto in tempo per coglierli sul fatto. È successo nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio e ne dà notizia l’associazione sportiva.

Monza: ladri nella sede dell’Asd Silvia Tremolada colti sul fatto dalla polizia, il racconto dell’associazione

“È successo di nuovo – scrive l’Asd – Questa notte, per l’ennesima volta, alcuni delinquenti si sono introdotti all’interno della nostra sede, forzando la serratura per rubare il frutto del lavoro di ragazzi e volontari. Però questa volta la Polizia di Stato li ha colti sul fatto. Stiamo andando in questura per la regolare querela di parte. Grazie infinite agli agenti della Polizia che hanno sventato altre ruberie e fermato i delinquenti“.