Triuggio: l’allarme suona a ripetizione, nelle scuole l’intruso è il maltempo

Scatta più volte l’allarme antintrusione alle scuole di Triuggio: non centrano i ladri (per fortuna), i guasti sono causati dal maltempo. È quanto accertato dalla vigilanza a cui il Comune di Triuggio ha affidato il servizio. La centrale operativa dell’affidatario (Securitalia Ivry Srl) aveva infatti ricevuto ripetute segnalazioni di allarme dalla scuola secondaria Casati risultati poi essere falsi allarmi dal sopralluogo della pattuglia uscita a controllare.

Anche alla primaria Borsellino il personale scolastico aveva segnalato il malfunzionamento dell’impianto antintrusione a seguito di un fenomeno atmosferico avverso. La verifica eseguita da parte dell’affidatario del servizio di manutenzione, ha accertato un guasto al combinatore telefonico.

Triuggio: l’allarme suona a ripetizione, intervento del Comune per risolvere i problemi tecnici

L’efficienza degli impianti antintrusione è stata messa a dura prova dal maltempo, i fenomeni temporaleschi hanno infatti creato problemi sia alla scuola primaria Borsellino che alla Secondaria Casati. Guasti che il Comune di Triuggio ha provveduto a risolvere affidando i lavori alla ditta specializzata per un ammontare di circa un migliaio di euro. E con un sospiro di sollievo: i ripetuti allarmi segnalati e giunti all’istituto di vigilanza non hanno avuto origine da un tentativo di furto, bensì da problemi tecnici causati dal maltempo che, non di rado in effetti, può comportare danni agli impianti. I sensori captano segnali di forti raffiche di vento, pioggia o grandine come se fossero tentativi di intrusione.