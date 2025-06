Vento forte, pioggia, in alcune zone anche grandine. Erano attesi i temporali al termine della prima settimana di vero caldo estivo, ma forse ha sorpreso l’intensità della perturbazione che nella sera di domenica 15 giugno ha provocato la caduta di rami e alberi.

Maltempo Monza e Brianza: viale Cavriga chiuso nelle prime ore di lunedì 16 giugno

Anche nel parco di Monza. Tanto che il Consorzio Villa reale e parco ha annunciato che nelle prime ore di lunedì 16 giugno viale Cavriga che collega Villasanta a Monza non sarà percorribile in entrambe le direzioni: “Per ripristinare le condizioni di viabilità, dopo gli eventi meteorici, il viale di ingresso del Parco non sarà percorribile dalle 6 per il tempo necessario alle operazioni di rimozione di rami“.