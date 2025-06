Meteo Monza e Brianza: temperature d’estate, massime oltre 30 gradi

Tanto sole e caldo: anche sulla provincia di Monza e Brianza arriva l’anticiclone africano che significa estate. Da mercoledì il termometro supererà i 30 gradi, salendo fino ai 35 di venerdì. In aumento anche le minime tra 20 e 24 gradi. Possibile un indebolimento dell’alta pressione nel prossimo fine settimana, dalla fine di domenica, con l’arrivo di qualche temporale.

«Estate a pieni giri nei prossimi giorni sull’Italia, con l’arrivo dell’anticiclone africano – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, sebbene non mancherà qualche isolato temporale di calore pomeridiano-serale su Alpi e Appennino. Da segnalare inoltre un temporaneo aumento della nuvolosità martedì al Nord (specie al Nordovest), mentre in generale per quanto riguarda il Centrosud tra notte e mattino potremo riscontrare qualche annuvolamento di tipo medio-basso in prossimità delle coste e sulle vallate appenniniche.”

Meteo Monza e Brianza: temperature d’estate, in intensificazione da mercoledì

E poi: «Dopo una lieve ridimensionata delle temperature nella prima parte della settimana, da mercoledì il caldo tornerà progressivamente a intensificarsi su gran parte d’Italia con un flusso di correnti dal Nord Africa che raggiungerà l’apice tra venerdì e il prossimo weekend. In questa fase si supereranno i 30°C praticamente ovunque, con punte di 36-38°C sulle aree interne del Centrosud e sulle Isole Maggiori. Qualche grado in meno lungo le coste mitigate dalle brezze marine, così come sui settori a nord del Po dove comunque si potranno raggiungere i 34-35°C. Aumenterà inoltre l’afa, sempre nella seconda parte della settimana, in particolare su aree costiere e Pianura Padana dove i maggiori tassi di umidità faranno percepire temperature anche maggiori rispetto a quelle reali».