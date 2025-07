Monza, ladri in casa a Triante: il racconto di una vittima al rientro dalle ferie

È stato un rientro dalle ferie traumatico quello di un monzese residente nella zona della piscina di Triante, a Monza. La famiglia: padre, madre e una ragazzina di 11 anni, è rientrata venerdì 18 luglio quando ha trovato la peggiore delle sorprese. In loro assenza il loro appartamento al secondo piano di un condominio era stato svaligiato.

Monza, ladri in casa a Triante: come sono entrati in casa al secondo piano

I ladri – stando al racconto del padrone di casa – sono entrati dalla finestra del balcone, arrampicandosi dal piano terra. Hanno sollevato la tapparella bloccandola con un fermo e si sono limitati a forare il vetro della porta finestra il tanto che basta per consentire di entrare con un attrezzo e aprire l’infisso. Poi, sapendo evidentemente che la famiglia sarebbe stata fuori per le vacanze, hanno agito con calma e meticolosa precisione.

Monza, ladri in casa a Triante: armadi svuotati, presi l’oro e i preziosi

«Hanno svuotato l’armadio cercando in tutte le scatole e nei cassetti del comò e dei comodini. I vestiti non li hanno nemmeno toccati. Hanno riversato tutto sul nostro letto matrimoniale e hanno aperto ogni scatola portando via tutto ciò che era oro o pietre preziose: collane, bracciali, l’anello di fidanzamento di mia moglie, l’orologio che lei mi aveva regalato per il matrimonio e anche i ricordi legati al battesimo e alla comunione di mia figlia. Non hanno lasciato nessun gioiello di valore. Hanno aperto anche il mobile sotto la tv dove teniamo il computer e la Switch, ma evidentemente di quelle cose non gli interessava nulla».

A scoprire quanto accaduto è stata la moglie che è salita in casa mentre il marito scaricava le valigie in garage. «Ho fatto denuncia alla Questura, sono venuti anche a casa per un sopralluogo ma sono certo che non riuscirò a recuperare nulla. Penso che tutto l’oro rubato lo abbiano fuso un’ora dopo il furto».

Tanta rabbia e la consapevolezza che i ricordi di una vita famigliare sono andati perduti: «Dire addio a tantissimi oggetti legati alla nostra vita, indipendentemente dal valore economico, mi ha spento».

Monza, ladri in casa a Triante: ronde serale nel quartiere

Impossibile capire quando i ladri siano entrati in azione. Quello che è certo è che in queste settimane di vacanza molti altri appartamenti del quartiere Triante sono stati visitati dai ladri: via Cavallotti, via Meda, via Valcava. Proprio alcuni residenti di via Valcava si sono organizzati in ronde serali per perlustrare le vie intorno la loro strada, dopo l’ennesimo furto.

«I furti ci sono sempre stati ma è innegabile che la percezione di mancanza di sicurezza a Monza e anche nel nostro quartiere di Triante un tempo così tranquillo, si è acuita negli anni. Via Valcava così come molte altre strade del quartiere sono buie e questo aumenta la sensazione di insicurezza. Qui le pattuglie delle forze dell’ordine non si vedono quasi mai. Sono davvero arrabbiato e tanto amareggiato».