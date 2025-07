Potenziamento dei controlli nel weekend a Monza. La polizia locale ha previsto un servizio serale e notturno con quattro pattuglie dalle 19 alle 2, con possibilità di estensione in caso di eventi o necessità straordinarie. La replica dopo la sperimentazione dello scorso fine settimana in cui vigili e polizia di Stato hanno potenziato le pattuglie fino all’1 di notte mentre i carabinieri hanno presidiato il territorio fino alle 3.

Monza potenzia i controlli nel weekend: i compiti delle pattuglie in servizio

Agli agenti in servizio i compiti di controllo della viabilità e rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; presenza nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle aree pubbliche per prevenire episodi di vandalismo, disturbo della quiete o comportamenti incivili; verifica del rispetto degli orari di chiusura e delle normative nei pubblici esercizi, contrasto alla microcriminalità e presidio delle zone più sensibili del territorio; monitoraggio del decoro urbano, con segnalazioni tempestive di situazioni di degrado o pericolo; contrasto al mancato rispetto del Regolamento di Polizia Urbana; contrasto al fenomeno della prostituzione.

Monza potenzia i controlli nel weekend: l’invito alla collaborazione

Oltre alle pattuglie, prevista la presenza degli otto Street Tutor operativi in città. La polizia locale invita i cittadini a segnalare situazioni sospette o criticità attraverso i canali ufficiali, contattando la Centrale Operativa al numero 03928161.