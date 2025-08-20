Muggiò, topi d’appartamento scatenati: vademecum del Controllo di Vicinato

I padroni di casa erano in vacanza. E, mentre erano assenti, i ladri hanno svaligiato la loro casa. E’ accaduto due volte, negli ultimi giorni, a Muggiò. Un primo furto alle 4 del mattino, una seconda incursione addirittura alle 12, cioè in pieno giorno. Due episodi che hanno fatto “rumore” in città. Proprio per questo, lunedì 18 agosto, i due colpi messi a segno dai topi d’appartamento sono stati segnalati dal Controllo del Vicinato, l’associazione civica nata per porre un freno alla microcriminalità nei quartieri. In entrambi i casi, i furti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione locale.

I volontari hanno anche diffuso un vademecum per cercare di prevenire il fenomeno invasivo dei furti in appartamento: “Aiutarsi tra vicini, installare allarmi, non pubblicare foto o video in diretta sui social quando si è in vacanza”. Tra le richieste del Cdv, c’è la collaborazione: “Aiutarsi, dare un’occhiata alle case dei vicini, segnalare alle forze dell’ordine situazioni o presenze sospette, può essere decisivo per aiutare carabinieri e polizia locale a intervenire in tempo e a bloccare i ladri”.

Il fenomeno dei furti si era già manifestato nel luglio scorso, quando un ladro era stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre stava smantellando i pluviali di un edificio. L’intervento tempestivo dei metronotte e dei carabinieri, avvisati da alcuni vicini, aveva permesso di sventare il furto, bloccando il malvivente che aveva già caricato parte del rame su un furgone, pronto a sparire con la refurtiva.