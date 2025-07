Monza e i ladri di biciclette: furto alla velostazione, poker per l’assessore

«Con tutti i soldi che incassate con le strisce blu, che arriveranno anche al Nei, potreste migliorare la videosorveglianza»: è la provocazione lanciata nell’ultimo consiglio comunale dal forzista Massimiliano Longo che ha dato voce all’amarezza di un cittadino a cui hanno rubato la bici elettrica posteggiata alla velostazione di via Arosio.

«Se la struttura non è protetta dalle telecamere – ha affermato in aula consiliare – comunicatelo con un cartello».

Quello dei furti delle biciclette si conferma una vera piaga, spesso rubate e rivendute per pochi euro o direttamente per una dose: «Sabato mi hanno rubato la quarta nel giro di un anno – ha commentato l’assessora ai Trasporti monzese, Irene Zappalà, in risposta – Monza Mobilità proseguirà nella messa in sicurezza degli spazi» per la sosta delle due ruote.