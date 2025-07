I rider che a bordo delle bici elettriche sfrecciano anche nel mezzo delle aree pedonali di Monza rappresentano un pericolo per i pedoni e gli altri ciclisti: per cercare di contenere i comportamenti scorretti Stefano Galli di Fratelli d’Italia ha annunciato la presentazione di una mozione con cui chiederà alla giunta Pilotto di aumentare il monitoraggio della situazione.

Monza: mozione per controllare i rider che sfrecciano anche nelle aree pedonali, la denuncia di Stefano Galli (Fdi)

«Il Centro storico – ha denunciato giovedì scorso in consiglio comunale – è diventato impraticabile per molte persone». Per, questo, ha affermato, servirebbero più controlli anche perché «molti mezzi sono manomessi in modo illegittimo» tramite l’installazione di batterie, talvolta malamente scocciate ai telai delle biciclette.