Monza: lavori al deposito bici della stazione, riapre a fine luglio con 200 posti su due livelli

Chiusura prevista fino al 30 luglio per la ciclostazione di via Arosio, alla stazione Fs di Monza. Resterà chiusa al pubblico dal 10 luglio per un intervento di riqualificazione complessiva della struttura. Per questo già dal 9 luglio sarà aperta solo per il ritiro delle biciclette parcheggiate.

Monza: lavori al deposito bici della stazione, cosa succede in via Arosio

Un intervento da 80mila euro che prevede l’installazione di nuove rastrelliere più ampie per un totale di 200 posti, la verniciatura interna della struttura e un intervento straordinario di pulizia della pavimentazione. La nuova struttura sarà realizzata su due livelli con un sistema di utilizzo agile per tutti gli utenti che potranno legare i loro mezzi con sistemi di sicurezza.

«L’intervento – dichiara Irene Zappalà, assessore alla Mobilità – risponde all’esigenza di garantire spazi più curati, sicuri e funzionali per chi sceglie la mobilità sostenibile. La ciclostazione di via Arosio è uno snodo importante per tanti cittadini che ogni giorno si muovono in bicicletta: questa riqualificazione rappresenta un investimento concreto a favore di una città più pulita e più vivibile».