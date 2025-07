Furti di veicoli in salita, oltre 14mila in Lombardia: quali sono i modelli più a rischio

Anche per quanto riguarda i furti d’auto il Covid è ormai un lontanissimo ricordo: nel 2024 in Italia sono stati rubati oltre 136mila veicoli (+3%) rispetto all’anno precedente. Il 78% si è concentrato in cinque regioni e la Lombardia, insieme a Campania, Lazio, Sicilia e Puglia, in tutto quasi 106mila furti, con i suoi 14.694, non poteva mancare. In aumento sono stati in particolare i furti di auto (+6%), stabili quelli di moto, mentre, boom, sono raddoppiati quelli di veicoli commerciali (+112%). In leggera contrazione solo i furti di suv (-2%). Nel complesso i furti di “quattro ruote” sono tornati a superare quota 100mila “pezzi”, cosa che non accadeva dal 2018.

Purtroppo cresce anche il numero di veicoli rubati e non recuperati: negli ultimi 12 anni, dal 2013, del milione e settecentomila veicoli trafugati, 1 milione di mezzi è svanito nel nulla, terminati in paesi stranieri (in particolare est Europa, Nord Africa e Medio Oriente) o cannibalizzati per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. Nel 2024 ritrovati 60mila veicoli mentre oltre 75mila sono svaniti (in Lombardia recuperato solo il 44% dei mezzi rubati, peggio Lazio e Campania, 36%).

Furti di veicoli, il dossier LoJack Italia: Panda e Renegade i più rubati tra auto e suv

Numeri contenuti nel “Dossier sui furti di veicoli 2025” elaborato da LoJack Italia, società leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e il recupero delle auto rubate, su dati del Ministero dell’Interno integrati da report nazioni e internazionali sul fenomeno.

I modelli più rubati? Tra le autovetture (che rappresentano il 56% del totale dei furti) la più venduta in Italia è anche la preferita dai ladri, la Fiat Panda (13.311 sottrazioni). Praticamente un’auto rubata ogni 5 in Italia è la piccola di casa Fiat. Tra i suv spicca invece un’altra “best seller”, la Jeep Renegade (2.192 furti) mentre la le due ruote lo scooter Honda SH. Modelli del brand Iveco, invece, sono i più trafugati tra i mezzi commerciali.

Tra le auto, a grande distanza dalla Panda tra le preferite dai ladri ci sono la Fiat 500, Lancia Ypsilon, Fiat Punto, Alfa Giulietta, Fiat 500L, Smart Fortwo, Citroen C3, VW Golf e Ford Fiesta. Panda, 500 e Ypsilon sono anche tra le più “recuperate”, oltre il 50%. Tra i Suv/crossover, 20.500 furti nel 2024, dopo la Renegade le preferite sono la Fiat 500X, la Range Rover Evoque, la Jeep Compass e la Peugeot 3008. Rispetto alle autovetture i Suv hanno una percentuale di recupero più bassa, 41%.

Tra le regioni dove avvengono meno furti di auto in Italia ci sono il Molise, il Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta con meno di 600 episodi per ognuna all’anno.

Furti di moto, Honda SH il preferito. Boom tra i veicoli commerciali (+112%)

Moto e scooter: oltre 31mila quelle rubate nel 2024, solo il 43% è stato recuperato. In testa per numero di furti ci sono Lazio e Campania, 4.397 quelli avvenuti in Lombardia. Tra i mezzi preferiti dai ladri anche il Piaggio Liberty, Aprilia Scarabeo, Kymco Agility, Piaggio Vespa e Yamaha T-Max.

LoJack nel suo dossier ha voluto anche sfatare cinque “miti” relativi ai furti di auto e moto: “tutte le auto possono essere rubate – dice la società – gli antifurti tradizionali possono essere facilmente bypassati dai ladri con attrezzature meccaniche e device come chiavi clonate, jammer e dispositivi elettronici”, di qui il suggerimento di dotarsi di strumenti che agevolino il rilevamento e recupero del mezzo. Auto di lusso? In realtà le preferite dai ladri sono le utilitarie. Il Gps? I ladri lo possono “disturbare” o rintracciarlo e rimuoverlo, oppure, dopo il furto, custodire il mezzo in luoghi schermati. Meglio prediligere quindi sistemi basati su tecnologia in radiofrequenze. I furti, poi, avvengono ovunque e in qualsiasi ora: a ladri esperti per fare il “lavoretto” bastano pochi secondi e anche il ricovero in garage non rappresenta la sicurezza assoluta.