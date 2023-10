Al teatro Manzoni di Monza la presentazione del libro di Cateno De Luca

Appuntamento il 19 ottobre a Monza, al Teatro Manzoni, in via Alessandro Manzoni 23, alle 18.30, per la presentazione dell’ultimo libro di Cateno De Luca “Non tutto è successo”, edito da Mondadori, Piemme. De Luca dialogherà con il direttore del Cittadino Cristiano Puglisi. Saranno presenti la scrittrice Catena Fiorello e il giornalista e critico musicale Red Ronnie che hanno curato rispettivamente la prefazione e postfazione del libro.

De Luca presenta il suo libro a Monza: “Un modo di condividere la mia storia personale”

“Questo libro – spiega De Luca, candidato alle prossime elezioni suppletive per il Senato – rappresenta per me un modo di condividere la mia storia personale, il mio percorso imprenditoriale e la mia esperienza politica. È un viaggio che affronta i successi, i valori che mi guidano e che guidano anche la mia azione amministrativa.”

Registrandosi online gratuitamente (https://www.catenodeluca.it/) si avrà l’opportunità di partecipare all’evento e ricevere una copia del libro autografata dall’autore durante la presentazione esibendo all’ingresso il QR Code ricevuto per email dopo la registrazione. I primi 350 registrati potranno ritirare una copia direttamente sul posto. Per tutti gli altri partecipanti, il libro sarà spedito gratuitamente all’indirizzo indicato in fase di registrazione.