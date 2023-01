Aggredita e palpeggiata nell’ascensore del condominio a Monza, arrestato un richiedente asilo

Entrato nell’ascensore del condominio, a Monza, avrebbe aggredito sessualmente una donna, palpeggiandola sulle parti intime. Arresto per violenza sessuale nei confronti di un uomo di 33 anni, di origine camerunense, nella mattinata di giovedì 26 gennaio. I fatti sarebbero accaduti attorno alle 10 quando alla centrale operativa della Questura di Monza è giunta una richiesta di intervento. Agenti della squadra volante avrebbero sorpreso il 33enne ancora nell’ascensore con la donna. Una volta bloccato, anche sentendo testimoni, hanno ricostruito che l’uomo si sarebbe introdotto nell’ascensore subito dopo la vittima.

Monza, il 33enne arrestato per violenza sessuale

Portato in Questura è stato identificato: regolare sul territorio nazionale fino al 22 febbraio 2022, richiedente asilo, è risultato che il 30 dicembre era stato colpito da un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore per atti persecutori nei confronti di una residente nello stesso condominio dove si è consumata la presunta violenza sessuale. Lo stesso soggetto, inoltre, mercoledì 25 gennaio era stato denunciato a piede libero da personale della Squadra Volanti, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di poliziotti intervenuti nella biblioteca Civica di San Rocco, su richiesta dalla bibliotecaria che ne aveva lamentato il comportamento molesto.

Monza, il questore si è attivato per l’espulsione dall’Italia

L’uomo è stato portato alla locale casa circondariale di “Sanquirico”, a disposizione della Procura della Repubblica di Monza. Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha già attivato il locale Ufficio Immigrazione per l’avvio del procedimento relativo al suo successivo e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.