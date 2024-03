I giocatori del Monza sembra siano stati mesi nella lista nera della criminalità spicciola. Nel giro di meno di un mese è già il terzo che cade nella rete dei malviventi. Questa volta, suo malgrado, la sgradita sorpresa l’ha avuta Dany Mota Carvalho, l’attaccante 26enne portoghese con cittadinanza lussemburghese.

Ac Monza ancora nel mirino dei ladri: cannibalizzata l’auto di Dany Mota, finestrino in frantumi e via la plancia

Nella mattinata di martedì 5 marzo, a Concorezzo, sceso in un’area di parcheggio dove aveva posteggiato la sua lussuosissima jeep Mercedes, del valore di circa 200mila euro, è letteralmente trasecolato: attraverso un finestrino, mandato in frantumi, i ladri gli hanno letteralmente cannibalizzato il volante e buona parte degli interni della vettura.

Per i “topi d’auto” all’antica valgono le vecchie tecniche, come la rottura del finestrino e il collegamento dei fili per l’accensione. Con un martelletto o un punteruolo il gioco è fatto. Stesso discorso per la manomissione della serratura. A Dany Mota, una volta superato lo shock, rassegnato, non è rimasto che chiamare i carabinieri, subito intervenuti con una pattuglia della compagnia di Vimercate. Dopodiché ha chiamato un carro attrezzi e ha fatto trasportare la Mercedes al Monzello.

Ac Monza ancora nel mirino dei ladri: cannibalizzata l’auto di Dany Mota, gli altri casi recenti di Pablo Mari e Warren Bondo

I biancorossi sembra siano stati presi di mira, poiché, prima di Mota altri due giocatori del club monzese sono rimasti vittime della criminalità. Il 31enne Villar Pablo Mari, il mese scorso, a Milano, dove abita, è stato derubato del suo fiammante suv Range Rover Sport del valore di quasi centomila euro che aveva parcheggiato in viale Premuda, sempre nella metropoli milanese, dal quale si era appena allontanato per effettuare alcune commissioni. Tempo un quarto d’ora circa, al suo ritorno Mari si è reso conto che l’auto era sparita.

Il 25 febbraio è stata la volta del centrocampista 21enne Warren Bondo: al suo rientro da Salerno, in piena notte, dove i monzesi erano stati impegnati in una vittoriosa trasferta, ha dovuto fare i conti con una sgraditissima visita quanto mai inaspettata. I ladri si erano intrufolati nella sua abitazione, a Concorezzo, una villetta singola. Dopo aver superato la recinzione e aver forzato la finestra del bagno, sono entrati e hanno agito poi in totale libertà. Hanno messo a soqquadro tutti i locali e si sono appropriati di diversi abiti e capi di abbigliamento firmati e qualche oggetto per un valore che si stima dai 15 ai 18mila euro.