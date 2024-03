Calciatori del Monza “nel mirino”: rubata anche l’auto di Pablo Marí

Se è vero, come i fatti dimostrano, che i giocatori biancorossi del Monza sono delle “vittime” privilegiate dei ladri, è altrettanto vero, come sta emergendo, che Concorezzo sta divenendo per loro un punto di riferimento.

Calciatori del Monza “nel mirino”: dopo il furto a casa di Warren Bondo, è sparito il suv del difensore centrale

È dei giorni scorsi il furto nell’abitazione del centrocampista francese in forza ai biancorossi Warren Bondo, dove sono stati razziati abiti e abbigliamento firmato per un valore che sfiora i 20mila euro.

Alcuni giorni prima un altro atleta del Monza, Pablo Marí, 31 anni, difensore centrale mancino, di origine spagnola, è finito nel mirino: è successo a Milano, in viale Premuda, alcuni giorni prima. Dopo aver parcheggiato nel primo pomeriggio la sua Range Rover Sport da quasi centomila euro ed essersi allontanato per alcune commissioni, al ritorno, dopo aver guardato di qua e di là, ha dovuto arrendersi al fatto che il suo lussuoso Suv era letteralmente sparito.

Calciatori del Monza “nel mirino”: l’aiuto dalla società di Concorezzo

Non gli è restato altro da fare che recarsi alla più vicina caserma dei carabinieri. Il giorno successivo il giocatore si è portato a Concorezzo, in via Giovanni Pascoli, nella sede di una società, sponsor dell’Ac Monza Calcio, per preparare tutti i documenti necessari relativi alla perdita di possesso della vettura e la procura notarile dal notaio.