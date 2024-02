Concorezzo: svaligiata la casa del calciatore Warren Bondo, via abiti per quasi 20mila euro

Amara sorpresa per il centrocampista biancorosso del Monza, Warren Bondo che domenica , 25 febbraio, al rientro da Salerno dove i monzesi sono stati impegnati in trasferta, ha dovuto fare i conti con una visita inaspettata: i ladri avevano visitato la sua abitazione, a Concorezzo. Una villetta, dove i malviventi, dopo aver messo a soqquadro tutti i locali, si sono appropriati di abiti firmati e altri oggetti per un valore che si stima dai 15 ai 18mila euro.

Concorezzo: svaligiata la casa di Warren Bondo e l’amara sorpresa

A dare l’allarme è stato il segretario generale del club biancorosso, Davide Guglielmetti, dopo aver ricevuto la telefonata del centrocampista francese che, smarrito dinanzi a tanto disordine, non sapeva proprio cosa fare. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Vimercate che, dopo che i militari hanno effettuato un primo sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce utili per le indagini ha già disposto l’intervento degli specialisti della rilievi per individuare ulteriori tracce eventualmente lasciate dai malviventi.