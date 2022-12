A Lissone tutto pronto per il concerto di Natale di Consonanza Musicale

A Lissone è tutto pronto per il tradizionale concerto di Natale di Consonanza Musicale. L’appuntamento è per sabato 10 dicembre, alle 21 a palazzo Terragni. La banda, guidata dal direttore Marcello Rosa, vuole offrire una serata duplice, con una prima parte dedicata ai brani per banda, una seconda più affine al periodo natalizio in cui oltre alle tradizionali musiche, come Oh happy day, ci sarà anche modo di viaggiare con la fantasia dal natale western con Cowboy Christmas, al natale celtico con Celtic Carol. Un’esecuzione particolare, particolarmente simbolica per periodo sarà Twas the night before Christmas in cui alla musica si unirà la voce narrante di Annina Penati che farà tornare tutti un po’ bambini leggendo il testo in cui si racconta la storia del 1823 legata a San Nicholas. L’evento è aperto a tutti.