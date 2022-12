Lissone Città Presepe: l’apertura della 34esima edizione

La suggestione ed il simbolo della tradizione natalizia cristiana del Natale che illumina ed adorna vie, piazze, scuole, oratori, parrocchie e luoghi pubblici della città. Torna la bellezza della manifestazione “Lissone Città Presepe” che attraverso svariati concorsi, cortei di figuranti in costume storico, mostre di natività artistiche ed altri appuntamenti, dall’Immacolata sino all’Epifania, contraddistingue con un fascino antico e particolare un’intera città e le sue molteplici componenti.

Lissone Città Presepe con il Circolo don Bernasconi

La manifestazione da 34 anni anima il territorio durante le festività natalizie, trasformandolo in un vero e proprio “presepe a cielo aperto”. A promuoverla il Circolo culturale e sociale don Bernasconi che coinvolge commercianti, associazioni, pro loco, scuole e famiglie del territorio.

Protagonisti i presepi realizzati da gruppi di zona, oratori e comitati rionali che sono mostrati a tutti nelle vie e nelle piazze di Lissone, una città che si fa custode di una tradizione millenaria con rispetto e fede. A far da cornice non mancano i concorsi per le natività più belle allestite nelle case, negli istituti scolastici e negli oratori e quelli per i lavori creati dagli studenti, dalle materne alle medie, con poesie, racconti, disegni e collage.

Il tema indicato per quest’anno dagli organizzatori è “Natale… inizio di un nuovo cammino”. Le iniziative si sono aperte ufficialmente in settimana con un doppio concerto della Corale Vincenzo Bellini e del Coro Città di Lissone, mentre l’8 dicembre segna la data del corteo di figuranti in costume che percorre le strade del quartiere Pacinotti – dalla chiesa di San Giuseppe Artigiano – per arrivare in via Manin, dove è previsto un momento di preghiera davanti al presepe allestito.

Lissone Città Presepe: il programma

Domenica 11, alle 15, altro momento sacro davanti al presepe realizzato nel cortile di via Parini. Sabato 17, alle 16, nelle sale di Palazzo Terragni verrà invece inaugurata la “Mostra dei Presepi Artistici”, affiancata dall’esposizione dei lavori creati durante il laboratorio “Natalemanuale” condotto dallo scultore locale Tommaso Letteriello: entrambe resteranno aperte fino all’8 gennaio, visitabili il pomeriggio dalle 15 alle 18 ad ingresso libero. Domenica 18 sarà la giornata delle natività allestite sul territorio, con la simbolica inaugurazione, alle 10.45 e alle 11, dei presepi realizzati alla chiesa del Sacro Cuore in via del Concilio e in piazza Giovanni XXIII. Atri se ne troveranno sia nel centro storico che nelle frazioni. Sabato 7 gennaio, infine, festa di chiusura a Palazzo Terragni, con le premiazioni dei concorsi.