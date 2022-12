Sovico: i Babbi Natale in moto raccolgono doni per i bambini in ospedale

Un albero dei doni per i bambini ricoverati in ospedale. E una sfilata di Babbi Natale in motocicletta lungo le strade della città, per lanciare l’iniziativa di solidarietà. Pro Loco Sovico promuove un appuntamento solidale nel quale si potranno regalare giochi per i bimbi ricoverati in ospedale e per quelli delle famiglie in situazione di fragilità economica.

Babbi Natale in moto a Sovico: il programma

È l’evento organizzato per domenica 11 dicembre, in piazza Frette, in collaborazione con il Comune, dal titolo “Moto Babbo e l’albero dei doni”. Alle 10 in Galleria Frette, nel cuore di Sovico, sarà inaugurato l’Albero dei doni, un albero addobbato con lavori realizzati dagli alunni delle scuole elementari del paese: sotto di esso si raccoglieranno giocattoli che i più piccoli potranno regalare ai loro coetanei in condizioni di fragilità. I giocattoli nuovi saranno donati ad Abio, associazione per il bambino in ospedale, che si occupa di rendere meno pesante la vita dei bimbi ricoverati nelle strutture sanitarie. I giochi usati, ma comunque in ottimo stato, saranno invece dati all’Armadio dei poveri di Monza.

Doni per i bambini: come prosegue

E l’iniziativa di raccolta andrà avanti sino al 18 dicembre. L’Albero dei doni resterà allestito in galleria fino al 7 gennaio. Subito dopo l’inaugurazione, alle 11, i Moto Babbo sfileranno lungo le vie e a mezzogiorno in piazza Frette la musica dal vivo della Taccona Blues Band renderà tutto speciale anche con la presenza del Gruppo Alpini Sovico.