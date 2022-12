Allenamento di Natale: l’appuntamento con i runner è per il 17 dicembre

Una tradizione che si rinnova. È stato presentato in Comune di Villasanta il “16° Allenamento di Natale”, l’appuntamento organizzato dal negozio Affari&Sport e dal Gruppo Podistico Villasantese (GPV) con il patrocinio del Comune per riunire tutti gli appassionati di podismo a pochi giorni dal Natale.

Allenamento di Natale: il programma

Appuntamento per sabato 17 dicembre alle 15, attese circa 1.200 persone per camminare o correre nel Parco di Monza per 4 o 8 km a ritmo di musica natalizia. Già dalle 11 del mattino sarà possibile partecipare alle attività che si svolgeranno in piazza Oggioni. Saranno presenti gli istruttori di InSport con i quali effettuare il riscaldamento, al termine dell’allenamento brindisi in piazza. Un evento anche benefico: parte dell’incasso delle quote d’iscrizione sarà devoluto in beneficenza in favore dell’Associazione San Vincenzo De Paoli di Villasanta che opera sul territorio di Villasanta supportando le famiglie in difficoltà.

Villasanta conferenza stampa 16° allenamento di Natale (foto Roberto Mandelli)

“È una tradizione che si rinnova, che viene dal territorio e si afferma sempre più grazie alla sinergia delle istituzioni e di tanti partner, alcuni anche nuovi – ha detto il sindaco di Villasanta Luca Ornago – Al nostro tavolo ci sarà sempre spazio per accogliere nuove idee, nuovi ospiti e nuovi sodalizi. Buon allenamento a tutti”.

“Sono sempre molto emozionato quando si avvicina l’Allenamento di Natale, per me è un momento di grande soddisfazione professionale, dove raccolgo la fiducia dei partner e di tutti i runner amici che partecipano, ma anche di spensieratezza ed allegria – ha detto Michele Cecotti, titolare di Affari&Sport – Con noi al via i ragazzi di Special Olympics, un sodalizio nato qualche evento fa e ormai entrato di diritto nella tradizione degli eventi Affari&Sport, proprio come la raccolta fondi per la San Vincenzo De Paoli”.

“Siamo orgogliosi di poter rinnovare la nostra partecipazione e collaborazione – ha detto Paolo Pizzaballa, vice presidente del Gruppo Podistico Villasantese – Il Gpv è sempre disponibile per lavorfare ad un evento tra amici, specialmente quando ci sono anche finalità benefiche”.

Allenamento di Natale: la dedica agli amici

Quest’anno l’Allenamento di Natale sarà un momento per ricordare due amici del negozio e dell’Allenamento scomparsi prematuramente: Alessandro, un amico fraterno per Michele Cecotti e tanti podisti brianzoli, e Angelo detto Il Ripa.

Allenamento di Natale: il pacco gara

Torna la T-shirt commemorativa dell’evento, come di consueto in versione a manica lunga e blu, in pendant con la sacca nella quale saranno presenti gli altri gadget forniti dai partner locali e che costituiranno il pacco gara.