Road to New York: raccolta fondi e mostra d’arte per portare due atleti con autismo alla maratona

Una raccolta fondi per consentire a due atleti con autismo di correre alla mitica maratona di New York del prossimo autunno è stata aperta nei giorni scorsi su gofundme.com, la più celebre tra le piattaforme di crowdfunding, e ha già raccolto poco meno della metà dei 10mila euro previsti.

Road to New York: il progetto dell’Asd Silvia Tremolada e dei Ragazzi di Robin per Francesco Salerno e Jacopo Munegato

A promuoverla la Asd Silvia Tremolada e l’associazione I ragazzi di Robin che, come si legge online, “si uniscono per raggiungere l’obiettivo e realizzare il sogno” dei due atleti: “L’importo servirà a coprire le spese per il pettorale, il volo e il pernottamento dei due atleti e degli accompagnatori che li seguiranno anche durante la corsa”.

Monza Francesco Salerno e Jacopo Munegato Asd Silvia Tremolada Maratona New York

Entrambi classe 1998, Francesco Salerno e Jacopo Munegato detto Jaki «sono perfetti compagni di corsa. Francesco si allena da diversi anni e si è già messo alla prova con la mezza maratona: ora è determinato a raggiungere un nuovo traguardo. Jacopo corre da meno tempo ma è altrettanto determinato. Inutile dire che hanno già iniziato ad allenarsi con regolarità, anche cinque volte a settimana», spiegano i promotori dell’iniziativa, che hanno coinvolto attivamente i ragazzi nelle attività di raccolta fondi (tutti i dettagli si trovano online nella pagina di gofundme dedicata a “Frank&Jaki road to NY Marathon”).

Road to New York: la personale d’arte di Munegato al Pirellone

Munegato in particolare ha messo a disposizione dell’impresa anche il suo talento artistico: ha realizzato tanti quadri quanti sono i chilometri della maratona e quanto ricavato dalla loro vendita sarà devoluto a sostegno del progetto. “42,195 Road to New York” (42, che gli appassionati di fantascienza conoscono come la risposta al senso della vita) è la sua personale, presentata ufficialmente giovedì 9 maggio negli spazi del Pirellone, dove i quadri resteranno esposti fino al 17 maggio (da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.15; venerdì dalle 9.30 alle13.30. Ingresso libero). Dopo 42 quadri, l’ultimo è intitolato “0,195” e corrisponde agli ultimi metri della maratona.

Monza Jacopo Munegato mostra “42,195 Road to New York” al Pirellone

Road to New York: programmi di allenamento studiati su capacità e caratteristiche

«Abbiamo predisposto due programmi di allenamento differenziati per Francesco e Jacopo – racconta Riccardo Calarco dell’Asd Silvia Tremolada – studiati in base alle loro capacità e caratteristiche atletiche. Un percorso che ci consentirà di arrivare preparati a novembre e permettere a Francesco e Jacopo di correre e portare a termine la maratona di New York».

«Con questo progetto – spiega Melania Scocco dell’associazione ‘Ragazzi di Robin’ – Francesco e Jacopo dimostrano che i ragazzi autistici, se supportati con continuità e concretezza, possono costruire un loro percorso di autonomia e raggiungere i loro obiettivi».