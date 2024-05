Pallavolo, il mercato in casa Vero Volley: Maar saluta con Loeppky, Takahashi e Galassi. All’Allianz torna Danesi

È il momento degli addii in casa Mint Vero Volley Monza. A stagione ormai conclusa, il primo a ufficializzare la sua partenza, anche se l’aveva già preannunciato nelle scorse settimane, è stato Stephen Maar.

Pallavolo, il mercato in casa Vero Volley: Maar va a Piacenza, ai saluti anche Loeppky, Takahashi e il centrale Galassi

Lo schiacciatore canadese, uno dei grandi protagonisti della cavalcata della squadra brianzola arrivata fino alla finale scudetto (poi persa a gara-4 con la Sir Susa Vim Perugia), proseguirà la sua carriera a Piacenza, dopo essere stato il vero leader di una squadra giovane e che in lui aveva un punto di riferimento fondamentale, sia in attacco che in ricezione.

Purtroppo non sarà l’unico martello che non sarà più sotto contratto con il Consorzio, visto che anche Eric Loeppky e Ran Takahashi cambieranno maglia. Stesso discorso per Gianluca Galassi, centrale che per anni è stato il volto di questa squadra, tra l’altro da campione del mondo e d’Europa con l’Italia.

Pallavolo, il mercato in casa Vero Volley: confermati coach Eccheli, Cachopa e Szwarc. Arriva Juantorena

Coach Massimo Eccheli, confermatissimo in panchina, ripartirà dalla diagonale regista-opposto formata da Cachopa e Arthur Szwarc, oltre che da due rivelazioni come Gaggini e Di Martino, convocati anche in Nazionale per la VNL sognando le Olimpiadi.

Già dalle prossime settimane si conosceranno i nomi dei nuovi arrivi per la prossima stagione, a cominciare da un veterano pronto a fare da chioccia e non solo come Osmany Juantorena.

Per il resto al centro dovrebbe arrivare Leandro Mosca, vero volto nuovo oltre ai due cavalli di ritorno, Lawani e Marttila, con il finlandese che potrebbe partire titolare.

Pallavolo, il mercato in casa Vero Volley: tra le donne arriva Pietrini, confermate Orro, Egonu e Sylla

Anche in campo femminile, ci saranno novità dopo una stagione senza titoli e terminata con la sconfitta al tie-break in finale di Champions League. In attesa di ufficializzazioni, si parla di un roster ancora più Azzurro, con l’arrivo di Elena Pietrini (fresca di trionfo nel campionato russo) oltre che del ritorno di Anna Danesi, appena nominata capitana della nuova Italvolley di Julio Velasco (fascia ceduta da Sylla). Le due si uniranno alle confermate Alessia Orro, Paola Egonu e Myriam Sylla.

Pallavolo, il mercato in casa Vero Volley: chi parte nell’Allianz

Nika Daalderop e Kara Bajema invece saluteranno il Consorzio, così come Brenda Castillo che dovrebbe tornare alla Savino del Bene Scandicci.

Per detronizzare la Prosecco Doc Imoco Conegliano (che si rinforzerà con Gabi e Zhu Thing perdendo però tra le altre le statunitensi Plummer e Robinson Cook) servirà però probabilmente un altro grande colpo, anche alla luce di un’altra stagione ricchissima di impegni, tra campionato e Champions League (competizione in cui l’anno prossimo in campo maschile ci sarà anche la Mint Vero Volley Monza).