Pallavolo: Mint Monza in finale scudetto, Trentino ko

Monza scuce lo scudetto dal petto dell’Itas Trentino: la Mint completa l’impresa, vince gara-5 a casa dei campioni d’Italia in carica e va in finale scudetto contro Perugia. Il finale dice 3-2 al termine di una partita al cardiopalmo, in perenne equilibrio dopo che l’Itas è riuscita a recuperare da uno svantaggio di due set.

Al tie break hanno vinto gli ospiti 17-15, dopo due match point annullati dai padroni di casa: 18-25, 22-25, 25-23, 26-24, 15-17 il bilancio dei set.

Mint Monza in finale scudetto Takahashi – foto Consorzio Vero Volley Monza

Pallavolo, Mint Monza in finale scudetto: «Per me è un sogno», dice Eccheli

Attacchi e contracchi: Michieletto e Lavia da una parte, la lucida regia di Kreling dall’altra sugli attacchi di Loeppky (23 punti), Maar (23) e Takahashi (Mvp del match, 19 punti) con un Gaggini ovunque. In doppia cifra anche Galassi (14). Ma è una ennesima prova corale di Monza a regalare la finale e anche il biglietto sicuro per la Champions League del prossimo anno.

«Per me questo è un sogno» ha commentato coach Massimo Eccheli alla fine. Lo stesso dei tifosi di rosso vestiti in curva.

Mint Monza in finale scudetto Eccheli – foto Consorzio Vero Volley Monza

Pallavolo, Mint Monza in finale scudetto: giovedì c’è gara-1

Primo atto della finale giovedì 18 aprile alle 20.30 al “Pala Barton” contro la Sir Susa Vim Perugia (che ha eliminato Milano).