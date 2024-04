Pallavolo, Mint Monza in finale scudetto: le dichiarazioni di Marzari, Eccheli e Gaggini

Mint Monza in finale scudetto di Superlega dopo aver espugnato Trento al tie-break. La grande soddisfazione nelle dichiarazioni della presidente Alessandra Marzari, dell’allenatore Massimo Eccheli e del libero Marco Gaggini.

Pallavolo, Mint Monza in finale scudetto: la presidente del Consorzio Vero Volley

«Questa è una squadra in pieno stile Vero Volley: tenace, attenta e ordinata che può essere da esempio per tutte le squadre giovanili. Sono davvero molto contenta. Per arrivare al massimo a questo punto della stagione, la completezza del roster è sicuramente un aspetto importante, e Trento ha pagato la mancanza del loro palleggiatore Sbertoli. Noi, però, siamo stati davvero molto bravi perché loro hanno davvero un’ottima squadra», ha commentato Alessandra Marzari (Presidente Consorzio Vero Volley).

Pallavolo, Mint Monza in finale scudetto: coach Massimo Eccheli

«È stato davvero un percorso bellissimo, iniziato ad ottobre quando abbiamo capito velocemente di aver le possibilità di fare una grande stagione – ha analizzato Massimo Eccheli (Allenatore MINT Vero Volley Monza) – Magari non immaginavamo di arrivare fin qui, però eravamo consapevoli di avere gli strumenti per giocarcela contro tutti. Quest’anno avevamo l’obiettivo di vincere la Challenge e, anche se non ci siamo riusciti, abbiamo conseguito risultati importanti a livello nazionale come la Finale di Coppa Italia. Dopo la sfida contro Civitanova, eravamo certi di potercela giocare al massimo. Il rientro di Maar ci ha consentito di poter giocare con tre schiacciatori, che ci ha dato più sicurezza, permettendoci di aver la meglio in tre battaglia sportive. I ragazzi hanno vinto e perso sempre allo stesso modo, combattendo senza mollare e costringendo l’avversario a dare sempre il massimo»

Pallavolo, Mint Monza in finale scudetto: il libero Marco Gaggini

«Sono emozionatissimo: ancora non ci credo che abbiamo raggiunto la finale. Domani lo realizzeremo meglio, e poi ci metteremo sotto a preparare la sfida con Perugia che non sarà sicuramente facile», ha concluso Marco Gaggini.