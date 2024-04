Pallavolo, playoff: Mint Monza va a gara-5, Trento rimontata

Sarà gara-5. La Mint Monza ha completato la rimonta sui campioni d’Italia (era sotto 2-0 nella serie) e porta la semifinale dei playoff di pallavolo alla bella, che si giocherà domenica 14 aprile a Trento.

All’Opiquad Arena di viale Stucchi, nella serata da dentro o fuori, la prima squadra maschile del Consorzio ha vinto 3-1 con l’Itas Trentino con parziali di 22-25, 25-23, 25-23, 25-11. Oltre 3000 i tifosi presenti.

Pallavolo Mint Monza gara 4 coach Eccheli – foto Consorzio Vero Volley Pallavolo Mint Monza gara 4 De Martino – foto Consorzio Vero Volley

Solidità a muro, servizio preciso e potente (7 gli ace totali) e un grande spirito di squadra sono stati gli ingredienti della ricetta della serata perfetta, ancora di più perché raddrizzata dopo aver perso il primo set.

Pallavolo, playoff: Mint Monza va a gara-5, Kreling Mvp

MVP del match il regista Fernando Kreling, capace di mandare in doppia cifra tutti i suoi attaccanti: Maar (19), Loeppky (17), Takahashi (14), Di Martino (11) e Galassi (10), autore del punto che ha mandato tutti a gara-5 per non smettere di inseguire la finale scudetto.

Domenica 14 squadre in campo alle 18.

Pallavolo, playoff: parla Di Martino