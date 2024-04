Pallavolo, semifinali scudetto: Mint Monza ko, l’Itas Trentino passa in Brianza

Domenica a casa dei campioni d’Italia l’ultima occasione per riaprire la serie. Sconfitta casalinga giovedì sera per la MINT Vero Volley Monza, costretta a cedere il passo alla Itas Trentino anche in Gara-2 delle Semifinali Scudetto di SuperLega Credem Banca 23/24.

Pallavolo, semifinali scudetto: Mint Monza ko, 3.500 tifosi alla Opiquad Arena

Davanti agli oltre 3.500 tifosi della Opiquad Arena, i ragazzi di coach Eccheli sono usciti sconfitti per 1-3 (15-25; 25-21; 18-25; 18-25). La squadra ammiraglia maschile del Consorzio, dopo un primo set in cui non è riuscita a trovare il ritmo, si è riscattata con coraggio nel secondo parziale, ma negli ultimi due giochi Trento è riuscita riesce a imporsi nonostante la resistenza casalinga.

Pallavolo, semifinali scudetto: Mint Monza ko, Gara-3 domenica a Trento

I campioni d’Italia sono 2-0 nella serie; Gara-3 è domenica 7 aprile alle 17alla “Il T Quotidiano Arena” di Trento.

Pallavolo, semifinali scudetto: Michieletto Mvp

Mvp del match Alessandro Michieletto (Itas) con 17 punti. Top scorer per i brianzoli Loeppky, in doppia cifra con 19 palloni messi a terra, seguito da Galassi e Szwarc entrambi con 13 punti segnati.