È tutto rimandato a mercoledì, a gara-5. La MINT Vero Volley Monza ha perso al tie-break la gara-4 dei quarti di finale dei playoff per lo Scudetto e ora si gioca l’accesso in semifinale in trasferta.

Pallavolo: Mint Monza, tutto rimandato a gara-5. Sconfitta al tie-break all’Opiquad Arena

Domenica all’Opiquad Arena, Lube Cucine Civitanova vice-campione d’Italia ha vinto ancora al tie-break con parziali di 18-25;25-23; 22-25; 25-18; 13-15. Completando di fatto la rimonta alla Mint che era andata avanti 2-0 nella serie dei quarti.

La squadra allenata da coach Massimo Eccheli, pur protagonista di una prova di grande carattere e tecnica, non è riuscita a chiudere i giochi, nonostante la grande spinta del pubblico di casa – sold out con 3983 spettatori.

Pallavolo: Mint Monza, tutto rimandato a gara-5. Mercoledì a Civitanova Marche

Mercoledì 27 marzo c’è Gara-5: si gioca all’Eurosuole Forum a Civitanova Marche (in gara-1 era finita 1-3 per la Mint).