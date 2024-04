Semifinali scudetto: pesante 3 a 0 per la Mint Vero Volley Monza in gara 1 contro i campioni d’Italia

Sconfitta pesante per la Mint Vero Volley Monza, a Pasqua, in Gara-1 delle Semifinali Scudetto di SuperLega Credem Banca 23/24, contro i Campioni d’Italia della Itas Trentino, partita disputata alla “Il T Quotidiano Arena”. I ragazzi di coach Eccheli sono stati infatti stati sconfitti per 3-0 (27-25; 25-20; 25-22).

Mint Vero Volley Monza bene nel primo set, il 3 aprile Gara-2 in casa

Un ko che per i brianzoli è arrivato dopo la vittoria infrasettimanale contro Civitanova, valevole per Gara-5 dei Quarti di Finale. A pesare, nel match pasquale, l’assenza dello schiacciatore canadese Stephen Maar che ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio subito in allenamento.

Nel primo set, tuttavia, i ragazzi del Consorzio sono riusciti a mettere in difficoltà gli avversari ma, con due set point a favore, non sono riusciti a chiudere, subendo la rimonta degli avversari. Nulla da fare invece nel secondo e terzo gioco con Itas che ha dominato. Ora appuntamento con Gara-2 all’Opiquad Arena mercoledì 3 aprile.