Pallavolo, playoff: Mint Monza in semifinale, Lube battuta e ora c’è Trento

La Mint Monza ha scelto la strada più difficile ma si è guadagnata il biglietto per le semifinali dei playoff di Superlega. I ragazzi di coach Massimo Eccheli mercoledì sera in gara-5 dei quarti hanno espugnato il campo dei vicecampioni d’Italia della Lube Civitanova per 1-3 con parziali di 23-25; 23-25; 25-20; 22-25.

Pallavolo: Mint Monza in semifinale, ora c’è l’Itas Trentino

Zaytsev e compagni erano stati bravi ad allungare la serie, risalendo da uno svantaggio di due sconfitte e portando Monza alla bella sul campo dell’Eurosuole forum che in teoria avrebbe potuto avvantaggiare i padroni di casa.

La squadra di Eccheli invece ha sfoderato l’ennesima prova di grande carattere e tecnica, soprattutto sull’asse muro-difesa. MVP Stephen Maar con 22 punti di cui 6 muri. Tra i top scorer Takahashi con 18 palloni messi a terra, seguito da Szwarc a quota 14. Monza giocherà con l’Itas Trentino campione in carica: gara-1 domenica 31 marzo alle 18 in trasferta.

Pallavolo: Mint Monza in semifinale, le parole di Kreling

«Non è stato facile e non parlo solo di quest’ultimo match. Tutta la serie è stata durissima, loro sono stati bravi a recuperare dopo le prime due sconfitte. Sono riusciti ad alzare il livello del loro gioco, mettendoci in difficoltà. Oggi è stata una gara bellissima, in cui abbiamo messo il cuore in campo, come sempre abbiamo fatto in questa stagione», ha detto il regista brasiliano Fernando Kreling.

Pallavolo: Mint Monza in semifinale, biglietto per l’Europa

Per il secondo anno consecutivo Monza giocherà anche in Europa: infatti, l’accesso al penultimo atto del campionato nazionale qualifica di diritto almeno alla CEV Cup 2024-2025.

Alla sesta partecipazione assoluta nei Playoff Scudetto (non è considerata la stagione 19/20 che si è interrotta anticipatamente per Covid), i monzesi hanno guadagnato l’accesso alla seconda semifinale della loro storia dopo quella raggiunta nella stagione 2020-2021 contro Perugia.