Sarà una finale tutta italiana in Cev Champions League femminile: l’Allianz Vero Volley il 5 maggio affronterà l’Imoco Conegliano, avversaria in tante battaglie negli ultimi anni. Conegliano mercoledì ha vinto a Istanbul per 3-1 eliminando l’Eczacibasi Dynavit. Il giorno prima era stato un martedì storico per l’Allianz di coach Gaspari che, sconfitta 3-1 dopo aver vinto l’andata in casa, al golden set aveva eliminato il Fenerbahce.

Pallavolo Vero Volley: Paola Egonu – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, Champions League: la finale è Allianz Vero Volley-Conegliano, la prima per le ragazze del Consorzio

Finale a maggio sempre in Turchia: per le ragazze del Consorzio è la prima nella massima competizione europea (hanno in bacheca una Coppa Cev), per Conegliano è la quinta in sette edizioni con una vittoria nel 2021.