Super serata per l’Allianz Vero Volley Milano: nella gara di andata della semifinale di CEV Champions League batte con un netto 3-0 le turche del Fenerbahce (25-21; 27-25; 25-20) di fronte ai 4.300 spettatori dell’Allianz Cloud. Una grande prova di squadra per le ragazze di coach Gaspari, sospinte dagli 11 muri messi a segno e dai 4 ace di un servizio preciso e potente. Gara2 tra una settimana in Turchia.

Pallavolo: Allianz spazza via il Fenerbahce in gara1 di semifinale di Champions League, MVP Cazaute e top scorer Egonu e Folie

MVP del match Helena Cazaute, che chiude la gara con 11 punti e tante giocate importanti nei momenti decisivi. Top scorer Paola Egonu, autrice di 22 punti, ben supportata da Raphaela Folie che ha chiuso con 16 punti di cui 3 ace e ben 8 muri.

Pallavolo: Allianz spazza via il Fenerbahce in gara1 di semifinale di Champions League, le dichiarazioni

Raphaela Folie (Allianz Vero Volley Milano): «È stata una partita molto tirata. Abbiamo fatto bene quello che avevamo studiato, muro e difesa per esempio. Ci serviva, perché ultimamente non stavamo facendo benissimo e oggi è arrivata una risposta da parte di tutte. Si vedeva che funzionava tutto ed eravamo in campo l’una per l’altra. Siamo state brave e ci siamo meritate questa vittoria»

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): «È andata come l’avevamo preparata contro una squadra che ha delle qualità immense. Siamo stati bravi a non perderci nei momenti in cui loro spingevano al servizio. È stata una prestazione di squadra, mi sono piaciute molto la coesione e la disciplina che abbiamo messo in campo. Anche quando siamo stati sotto non ho mai visto le ragazze perdersi. Non abbiamo ancora fatto niente, ma è chiaro che è stato il risultato migliore possibile. È un risultato che conterà se ci permetterà di entrare in campo ancora più agguerrite e decise nella sfida di ritorno».

Pallavolo: Allianz spazza via il Fenerbahce in gara1 di semifinale di Champions League, prossimo impegno

Sabato 16 marzo alle 17 è ancora campionato Serie A1 con la sfida casalinga contro il Bisonte Firenze.

Pallavolo: Allianz spazza via il Fenerbahce in gara1 di semifinale di Champions League, il video di Cazaute e Gaspari